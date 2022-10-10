Белгород, 10 октября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Сигнал о минировании здания правительства Белгородской области поступил в оперативные службы 10 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Https://belregion.ru/ Правительство Белгородской области

Всех сотрудников эвакуировали. Здание проверили сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Информация не подтвердилась. Часть сотрудников уже вернулась на свои места, другие работают удалённо.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области 10 октября под обстрел попали два населённых пункта, в одном из них погибла пожилая женщина.