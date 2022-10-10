Минск, , 14:16 — REGNUM Польша просит США разместить ядерное оружие на своей территории. Об этом 10 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Польша ну просто трепещет и просит американцев, чтобы они немедленно завезли ядерное оружие и разместили в Польше, в том числе и с ядерных арсеналов Германии», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября Лукашенко заявил, что США давно получили от Польши согласие на размещение на её территории арсеналов ядерного оружия.

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