Минск, 10 октября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Польша просит США разместить ядерное оружие на своей территории. Об этом 10 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Польша ну просто трепещет и просит американцев, чтобы они немедленно завезли ядерное оружие и разместили в Польше, в том числе и с ядерных арсеналов Германии», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября Лукашенко заявил, что США давно получили от Польши согласие на размещение на её территории арсеналов ядерного оружия.