* запрещённая в России организация

Кабул, 10 октября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что ряд индуистов и сикхов на встрече с мэром талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле попросили вернуть их земли, захваченные «грабителями». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Афганистана

«Интересы наших граждан индуистов и сикхов для нас ценны, как и интересы других граждан, и об их проблемах позаботятся», — сказал Муджахид.

Пресс-секретарь также сообщил, что индуисты и сикхи попросили включить их в процесс отбора квартальных юрисконсультов.

После прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти большинство индуистов и сикхов были вынуждены покинуть страну, и в Афганистане осталось небольшое их количество.

Они всегда подвергались дискриминации в Афганистане, а их земли и собственность подвергались посягательствам со стороны некоторых местных влиятельных лиц.

Также эти меньшинства неоднократно становились объектами нападений террористов.