Минск, 10 октября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Польша оставила свои войска неподалёку от белорусской границы и насыщает их натовским оружием. Это известно Минску, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября совещании по вопросам безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

НАТО и ряд европейских стран, отметил он, рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Так, Польша «просто трепещет», упрашивая США о немедленном размещении на своей территории ядерного оружия, в том числе с немецких арсеналов.

Польша недавно привлекала своих военных для защиты границы с Белоруссией. Затем войска были частично отведены, Минску было показано, что они уходят.

«Ничего подобного. Они отвели до сотни километров войска от границы, насыщают их оружием натовских образцов. Всё советское и что у них было польское, сплавили [на территорию б. УССР]— утилизировали. А перевооружаются самым современным оружием», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Полночи, добавил он, потребуется польским войскам для переброски к белорусской границе. При необходимости два-три часа — и они снова будут там.

«Мы это видим. Поэтому это нас не должно успокаивать», — сказал Лукашенко.

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