Астана, 10 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Полиция Астаны в преддверии саммита глав стран-участниц СНГ переходит с 10 октября на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

Ken and Nyetta Астана (Нур-Султана). Казахстан

«10 октября c 21:00 часов на базе стационарных контрольных постов будет усилен контроль за въездом на территорию столицы, несение службы на постах будет осуществляться в круглосуточном режиме мобильными группами в составе сотрудников полиции и военнослужащих министерства обороны», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в центре города будет усиленный контроль соблюдения правил дорожного движения. Охраняемых лиц будут сопровождать правоохранители.

Жителей столицы призвали отнестись с пониманием к данным мероприятиям.

Стоит отметить, что 13 октября в Астане пройдёт саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 14 октября там же будет саммит глав стран, входящих в СНГ. Президент Молдавии Майя Санду очередной раз отказалась от участия.