Черкесск, 10 октября 2022, 14:12 — REGNUM Карачаево-Черкесия отправила в зону проведения СВО очередную партию груза. На этот раз он предназначается военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации. Его основу составляют лекарственные средства, которые могут понадобиться бойцам в различных ситуациях — от лечения обыкновенной простуды, до оказания первой медпомощи при ранениях. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов.
Он также выразил надежду, что все эти лекарства не понадобятся нашим бойцам, и пожелал им вернуться домой живыми и здоровыми.
Как отметил Темрезов, на прошедшей неделе из республики был отправлен ещё один груз, состоящий из дополнительного обмундирования, тёплых вещей, бензопил, лопат и ломов.