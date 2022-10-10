Черкесск, 10 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесия отправила в зону проведения СВО очередную партию груза. На этот раз он предназначается военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации. Его основу составляют лекарственные средства, которые могут понадобиться бойцам в различных ситуациях — от лечения обыкновенной простуды, до оказания первой медпомощи при ранениях. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов.

t. me/skuznetsov_nvkz Отправка гуманитарного груза

«В укомплектованных аптечках, закупленных минздравом КЧР противовоспалительные и жаропонижающие, антибактериальные и противомикробные средства, антибиотики, регидрирующие и противоожоговые средства, спасательные термоодеяла, таблетки для обеззараживания воды из открытых источников и другие препараты», — написал Темрезов в своем телеграм-канале.

Он также выразил надежду, что все эти лекарства не понадобятся нашим бойцам, и пожелал им вернуться домой живыми и здоровыми.

Как отметил Темрезов, на прошедшей неделе из республики был отправлен ещё один груз, состоящий из дополнительного обмундирования, тёплых вещей, бензопил, лопат и ломов.