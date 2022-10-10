Москва, , 14:12 — REGNUM В ближайшее время на Западе будет наблюдаться дальнейший спад в экономике и инфляция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал прогнозы экспертов, опрошенных Focus Economics, о том, что мировая инфляция исчерпает себя до конца 2022 года в том числе из-за глобальной рецессии.

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«Глобальная инфляция не исчерпает себя к концу года, а глобальная рецессия не станет причиной замедления инфляции в мире. Те, кто утверждают обратное (эксперты Focus Economics и МВФ), видимо, ещё до сих не осознали, в какой реальности они оказались, — сказал Пальченко. — Во-первых, прежде чем анализировать глобальную рецессию, нужно подождать, когда будут сняты ковидные ограничения в Китае, и посмотреть, что будет со спросом и предложением. Во-вторых, из всех западных стран жёсткая монетарная политика наблюдается только в США. И то даже в Америке ситуация под контроль не взята. В третьих, действия ЕЦБ и Банка Англии пока что ещё не похожи на жёсткую монетарную политику».

Более того, как полагает эксперт, финансовые и экономические власти и ЕС, и Великобритании до сих пор не объяснили внятно, в чём состоит их стратегия и как они планируют выбираться из кризисов.

«Есть ощущение, что они этого сами не знают и реагируют по принципу «здесь и сейчас». Так что на Западе в ближайшее время мы будем наблюдать дальнейший спад в экономике и инфляцию», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в США оказалась худшей за последние 50 лет.

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