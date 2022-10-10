Барнаул, 10 октября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Судя по истерическим воплям «киевских кокаинщиков», а также их «крышевателей» из НАТО и прочих приспешников, российский удар в ответ на теракты киевского режима был, по меньшей мере, весьма ощутимым и достаточно эффективным, считает алтайский историк Олег Боронин. В своем телеграм-канале 10 октября он также отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Удары по военным целям, целям двойного назначения и инфраструктурным объектам, расположенным в городах, должны быть ожидаемы воюющими сторонами. В том числе, в контексте обеспечения безопасности мирного населения.

Бандеровцам бы научиться безопасно и эффективно использовать системы ПВО, а то так и будут бить своими ЗРК по многоквартирным домам, площадям и улицам в городах. Впрочем, думаю, что на самом деле ни сами бандеровцы, ни их покровители и приспешники по этому поводу сильно не заморачиваются. Более того — кровавые картинки им весьма на руку.

Не думаю, что сегодняшние удары приведут бандеровцев в чувство. Как не приведет их в чувство и уничтожение военной и двойного назначения, жизнеобеспечивающей инфраструктуры. И мучения гражданского населения их в чувство не приведут. Ибо там — отморозки и безумцы. Но уничтожать все это надо — ради коренного перелома, ради победы».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры на находящейся под контролем киевского нацистского режима территории б. УССР. Как заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности РФ, в случае продолжения Киевом терактов на российской территории последует жёсткий ответ со стороны Москвы.

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