Куала-Лумпур, 10 октября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Король Малайзии отправился в Лондон в рамках визита вежливости к британскому монарху, сообщает Antara.

The Royal Family Карл III

Король Малайзии вместе с супругой отправятся в Лондон с 10 по 16 октября. Запланирована встреча с королем Карлом III в Букингемском дворце 12 октября.

Визит вежливости короля Малайзии отражает близость с королем Карлом III, чья дружба насчитывает четыре десятилетия и которые вместе занимались конным поло в подростковом возрасте на различных международных чемпионатах. Визит отражает тесные двусторонние отношения между Малайзией и Великобританией с момента обретения Малайзией независимости 65 лет назад.

В тот же день, 12 октября 2022 года, запланировано открытие электростанции, которая является культовым проектом инвестиционной недвижимости Малайзии в Лондоне.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб объявил о роспуске парламента 10 октября, что проложило путь к всеобщим выборам в ближайшем будущем, на год раньше запланированного срока.