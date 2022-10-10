Москва, , 14:08 — REGNUM Одна баллистическая ракета «Точка-У» киевских нацистов и шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS сбиты в воздухе над Херсонской областью. Об этом 10 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

«Над населённым пунктом Высокое Херсонской области сбита баллистическая ракета «Точка-У», — сказал Конашенков.

Он также сообщил, что ракеты РСЗО HIMARS сбиты в районах населённых пунктов Казацкое, Отрадокаменка, Червоное Подолье и Новая Каховка Херсонской области.

Кроме того, три противорадиолокационных ракеты HARM уничтожено в районе населённого пункта Антоновка Херсонской области.

Всего с начала специальной военной операции уничтожено 318 самолётов, 159 вертолётов, 2188 беспилотных летательных аппаратов, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 379 зенитных ракетных комплексов, 3462 орудия полевой артиллерии и миномёта, 5604 танка и других боевых бронированных машин, а также 6463 единицы специальной военной автомобильной техники.

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