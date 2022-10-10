Москва, 10 октября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Служба безопасности неонацистского киевского режима превратилась в гнездо международного терроризма. Об этом заявил в беседе с RT член Совфеда РФ Игорь Морозов.

Facebook.com/sffsmorozov Игорь Морозов

«Совершенно ясно, что [служба безопасности киевского режима» превратилась в крысиное гнездо международного терроризма», — сказал Морозов.

Он также назвал преступным руководство службы безопасности киевского режима.