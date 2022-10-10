Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва подтвердила в соцсетях, что переехала в Израиль.

Цитата из видео «Враг Народа! Час назад Алла Пугачева» Алла Пугачева

«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле. Я счастлива!» — написала она.

В комментариях ряд пользователей раскритиковал Пугачеву за ее заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пугачева попросила Минюст России добавить ее в список иноагентов.

Читайте также: Сеть: «Спектакль!» — Пугачева просит зачислить ее в список иноагентов