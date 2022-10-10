Ярославль, , 14:18 — REGNUM Бывший мэр Ярославля Владимир Волков избран главой городского округа Люберцы. Об этом сам Волков сообщил в социальных сетях.

Владимир Волков Yarregion.ru

Решение об избрании Владимира Волкова принял местный совет депутатов 10 октября.

«Благодарю председателя Совета Владимира Петровича Ружицкого и всех депутатов за оказанное доверие! Приоритетом нашей командной работы была и останется забота о жителях, защита их интересов», — сказал Владимир Волков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Волков добровольно покинул пост мэра Ярославля в мае 2022 года. Вскоре после этого он был назначен заместителем главы Люберец, а затем и исполняющим обязанности главы. Экс-глава Владимир Ружицкий был избран депутатом и возглавил местный совет депутатов.

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