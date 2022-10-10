Москва, 10 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Госдуме не видят необходимости в участии в специальной военной операции совместных сил России и Белоруссии.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Картаполов

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Необходимости в участии совместных сил РФ и Белоруссии в спецоперации нет, действующая группировка справляется, цитирует РИА Новости главу комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск по неофициальным каналам предупредили о готовящемся ударе по республике с территории б. УССР. Глава государства также объявил о готовности разместить российских военных.