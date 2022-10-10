Варшава, 10 октября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Польши, а ныне лидер либеральной оппозиционной «Гражданской платформы» Дональд Туск подверг критике предложения польского руководства о предоставлении Польше ядерного оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Туск

По мнению Туска, нельзя предоставлять ядерное оружие «администрации с такой мизерной квалификацией, такой балаганной, с господами типа Яцека Сасина (вице-премьер правительства Польши — прим. ред.) у руля власти — если бы у них было в распоряжении еще атомное оружие, я не знаю, испугались ли бы русские, но мы действительно должны были бы испугаться».

«Пока такие политические монстры управляют нашей общественной жизнью, я бы предпочел, чтобы у них не было в распоряжении атомного оружия, потому что из этого могло быть только что-то очень и очень плохое», — передаёт слова Туска «Польское радио».

«Чистой подлостью» назвал высказывание Туска в эфире «Польского радио» депутат Европарламента и бывший сенатор от правящей правоконсервативной партии «Право и Справедливость» Богдан Пенк. «Если бы сегодня кто-то хотел написать биографию Дональда Туска, то он должен был бы начать ее с фразы «Жил-был негодяй», — сказал он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда высказался за участие Польши в программе Nuclear sharing, в рамках которой европейские государства НАТО размещают и хранят на своей территории американское ядерное оружие.