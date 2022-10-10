Сеул, , 14:06 — REGNUM Правительство Южной Кореи не может согласиться с тем, что КНДР использовала недавние корейско-американские учения в качестве предлога для своих провокаций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что замечания представителей МИД Южной Кореи были обнародованы после того, как Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) раскрыло информацию о северокорейских военных учениях, проходивших с 25 сентября по 9 октября.

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«Мы призываем КНДР немедленно прекратить ракетные провокации, которые приводят к эскалации напряженности на Корейском полуострове и в регионе», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.

В МИД Южной Кореи также выразили серьезную обеспокоенность в связи с тем, что Пхеньян продолжает угрожать миру на Корейском полуострове и за его пределами посредством закрепления за собой статуса ядерной державы.

«Наше правительство будет сдерживать угрозы со стороны КНДР, отговаривать Пхеньян от ядерных разработок и добиваться денуклеаризации посредством диалога и дипломатии», — добавили в МИД.