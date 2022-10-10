Сеул, 10 октября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи не может согласиться с тем, что КНДР использовала недавние корейско-американские учения в качестве предлога для своих провокаций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Известно, что замечания представителей МИД Южной Кореи были обнародованы после того, как Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) раскрыло информацию о северокорейских военных учениях, проходивших с 25 сентября по 9 октября.

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«Мы призываем КНДР немедленно прекратить ракетные провокации, которые приводят к эскалации напряженности на Корейском полуострове и в регионе», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.

В МИД Южной Кореи также выразили серьезную обеспокоенность в связи с тем, что Пхеньян продолжает угрожать миру на Корейском полуострове и за его пределами посредством закрепления за собой статуса ядерной державы.

«Наше правительство будет сдерживать угрозы со стороны КНДР, отговаривать Пхеньян от ядерных разработок и добиваться денуклеаризации посредством диалога и дипломатии», — добавили в МИД.