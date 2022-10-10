Сантьяго, , 14:04 — REGNUM Опрос, проведенный по случаю Всемирного дня психического здоровья, показывает, что психическое состояние здоровья является проблемой номер один в Чили, опережая другие заболевания. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на опрос, проведённый Ipsos.

Чили Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что 62% опрошенных поставили психические проблемы на первое место, за ней следуют COVID-19 (39%), ожирение (38%), рак (33%) и стресс (30%).

Исследование также показало, что 65% чилийцев часто думают о своем психическом благополучии, что выше, чем в среднем по миру (58%).

В беседе с газетой El Mercurio менеджер по общественным исследованиям компании Ipsos Chile Алехандра Охеда сказала, что обеспокоенность этим вопросом возросла во всем мире с 27% до 36%.

Что касается результатов в Чили, то, по её словам, это явление объясняется постоянной неопределенностью, переживаемой в последние годы — сначала из-за социального кризиса, который вызвал серьезные изменения в обществе, а затем из-за пандемии, которая подразумевала риски и резкие изменения в образе жизни. К этому добавляется экономический кризис и инфляционный процесс, который влияет на качество жизни, отметила специалист.