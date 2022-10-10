Унечский район, Брянская область, , 14:04 — REGNUM Банду вымогателей задержали полицейские в Унечском районе Брянской области. Злоумышленники требовали у местного жителя 125 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Уголовный кодекс РФ 40.мвд.рф

По предварительным данным, у 33-летнего мужчины в кафе возник спор с группой молодых людей. Подозреваемые потребовали у него 100 тысяч рублей. В подтверждении серьёзности своих намерений злоумышленники несколько вывозили потерпевшего в лес, избивали и угрожали ему предметом, похожим на огнестрельное оружие. Через некоторое время вымогатели увеличили «долг» ещё на 25 тысяч рублей.

Оперативники задержали четырёх подозреваемых в возрасте от 19 до 22 лет. Возбуждено уголовное дело, фигуранты находятся под стражей.