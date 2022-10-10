Абакан, 10 октября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Хакасии школьники поддержали всероссийскую акцию «Письмо солдату», сообщили ИА REGNUM 10 октября в республиканском министерстве образования и науки.

Пресс-служба минобрнауки Хакасии Письма для мобилизованных от школьников Хакасии

Ученики разных возрастов вкладывают в письма-треугольники для мобилизованных рисунки, пишут добрые пожелания.

«Обязательно возвращайтесь поскорее обратно, непременно с победой, и обязательно живыми и здоровыми», — написал в своём письме один из школьников.

Дети поблагодарили мобилизованных и добровольцев, участвующих в спецоперации, за мужество, отвагу и честь.

«Мы хотим, чтобы они знали, что мы их помним, любим, ждём, гордимся ими и благодарны им за защиту нашего мирного неба», — пишет семиклассница одной из хакасских школ Наталья N.

По данным министерства, школьники Хакасии писали письма солдатам почти две недели. Всего они отправили героям около 2 тысяч тёплых посланий.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября глава Хакасии Валентин Коновалов проинформировал о том, что регион полностью выполнила задачи по частичной мобилизации, поставленные Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным и Минобороны РФ.

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