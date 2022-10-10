Пермь, , 14:03 — REGNUM Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании совета ректоров в Перми 10 октября призвал руководство вузов корректировать число бюджетных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Студент

Глава Минобрнауки обратил внимание на то, что из года в год вузы не могут набрать нужное число студентов-бюджетников на ряд направлений, однако корректировку не осуществляют.

«У меня есть глубокое убеждение, что вопросам планирования контрольных цифр приёма, ходу приёмной компании, взаимодействию с регионом уделяется недостаточно внимания», — сказал министр и поручил разобраться с недобором на бюджетные места подробно относительно каждого вуза.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Перми с рабочей поездкой находится глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Он посетил Пермский государственный национальный исследовательский университет, встретился с пострадавшими студентами ПГНИУ из-за шокирующего преступления 21 сентября 2021 года, а также принял участие в заседании совета ректоров вузов.

Читайте ранее в этом сюжете: Фальков встретился со студентами, пострадавшими во время расстрела в Перми