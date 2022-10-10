Москва, 10 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Самолёт МиГ-29 воздушных сил киевского нацистского режима сбит в Херсонской области. Об этом 10 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области сбит МиГ-29 воздушных сил [киевского режима]», — сказал Конашенков.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Петровское, Валерьяновка, Кодема Донецкой Народной Республики, Николаевка Луганской Народной Республики, Червоный Яр и Мыловое Херсонской области.