Астана, 10 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду отказалась посетить неформальный саммит глав стран — участниц СНГ, который планируется провести в Астане. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

European People's Party Майя Санду

«Глава Молдавии не сможет принять участие ввиду загруженности рабочего графика», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Саммит глав СНГ в Астане состоится 14 октября. На нём будет председательствовать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, ранее Санду неоднократно заявляла, что стране не стоит спешить выходить из СНГ, а следует оценить выгоды от такого членства. В то же время она игнорирует все мероприятия Содружества.