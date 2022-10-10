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Результат неудачных для так называемых русских партий Латвии выборов в парламент страны стал следствием абсолютной дезорганизации среди русскоязычных избирателей. Об этом заявила представитель оппозиционной партии «Согласие» Регина Лочмеле местному «Радио 4».

«Мы видим очень низкий уровень, скажем так, политической подготовки людей. Во время этой кампании я встретилась не с одной тысячей человек и поняла, что по-прежнему люди, во-первых, абсолютно не понимают разницу между муниципальным уровнем и парламентским, они не понимают, чем занимается парламент вообще, по сути, разницу между правительством и парламентом», — отметила Лочмеле.

По ее словам, главная ошибка «русских» партий — то, что они не идут на выборы объединенным списком. Политик признала, что в этот раз на фоне агрессивной антироссийской и русофобской риторики основных националистических партий Латвии это было невозможно, однако считает, что это неизбежно произойдет в будущем.

«Проблема русских партий — в неумении договариваться, в том числе в царящем в них вождизме. В невозможности говорить не только между партиями и находить компромисс, но и внутри них», — подчеркнула бывший депутат парламента Латвии.

Она добавила, что ее партия впервые за долгие годы не смогла пройти в парламент и не исключила ее самоликвидации. Это произойдет, считает Регина Лочмеле, если идеи «Согласия» не будут востребованы на следующих выборах.