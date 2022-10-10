Москва, , 14:00 — REGNUM В Совфеде считают Еврокомиссию лживой и циничной европейской структурой.

Сенатор Владимир Джабаров Совет Федерации РФ

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв на Крымском мосту — все новости»

«ЕК — абсолютно лживая и циничная европейская структура. Они спокойно реагировали (вернее не реагировали) на теракт на Крымском мосту. Они не видели терактов в уничтожении Даши Дугиной, в убийстве мирных граждан российских регионов», — отметил член Совфеда Владимир Джабаров.

«Так вот, нам в России теперь тоже наплевать на ваше мнение по поводу наших ответных ударов по объектам инфраструктуры [киевского режима]. Теперь мы тоже вас не слышим и не видим», — подчеркнул сенатор в телеграм-канале.

Он также призвал перестать угрожать.

«И хватит угрожать! Наш президент уже сделал предупреждение Киеву и его западным спонсорам о том, что дальнейшие шаги нашей страны будут ещё более жесткими и сокрушительными», — добавил Джабаров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЕК не доверяют официальной информации России по поводу теракта на Крымском мосту, говорится в заявлении Еврокомиссии.