Москва, 10 октября 2022, 13:59 — REGNUM Киевские боевики вели наступательные действия силами до трех батальонных тактических групп и подразделения иностранных наемников в направлениях населенных пунктов Брускинское, Безыменное, Садок и Суханово Херсонской области, активными действиями российских войск противник был отброшен на исходные позиции. Об этом 10 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, российские военные за последние сутки проведения спецоперации ликвидировали два хранилище топлива для военной техники киевских боевиков.
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