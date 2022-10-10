Москва, 10 октября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Киевские боевики вели наступательные действия силами до трех батальонных тактических групп и подразделения иностранных наемников в направлениях населенных пунктов Брускинское, Безыменное, Садок и Суханово Херсонской области, активными действиями российских войск противник был отброшен на исходные позиции. Об этом 10 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Активными действиями российских войск противник был отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 60 [боевиков ВСУ], девять танков, 16 боевых бронированных машин и 17 автомобилей», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные за последние сутки проведения спецоперации ликвидировали два хранилище топлива для военной техники киевских боевиков.

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