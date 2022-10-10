Томск, , 13:59 — REGNUM В Томске по данным на утро 10 октября к отоплению подключены 3392 многоквартирных дома или 99,6%. Тепло получили все жители Ленинского, Октябрьского и Кировского районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом 12 деревянных двухэтажных домов всё ещё остаются без отопления, хотя отопительный сезон официально стартовал почти месяц назад. Причиной этого стали прорывы на подводящих сетях.

В связи с этим мэр города Михаил Ратнер поручил завершить ремонтные работы в течение двух дней. В настоящее время на местах порывов работают бригады подрядчика департамента городского хозяйства мэрии и «Томск РТС».

«В благоустроительный период подрядчик мэрии отработал и запустил более 200 выносных теплоузлов из 218. Это позволило существенно снизить срок отключения домов от ресурса», — добавил начальник департамента городского хозяйства Руслан Абасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Томской области Владимир Мазур анонсировал системное решение проблемы со срывом сроков начала отопительного сезона.

«Я не могу доверить подготовку к следующему отопительному сезону специалистам, завалившим нынешний», — отметил он.

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