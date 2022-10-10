Салехард, 10 октября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. За четыре месяца на Ямале очищено порядка 208 гектаров, собрано более 10 тысяч тонн металла, железобетона и дерева, высажено 18 тысяч деревьев. Об этом в Петрозаводске на круглом столе «Чистая Арктика: год с момента старта большой арктической уборки» заявил представитель от Ямала, председатель межрегиональной общественной экологической организации «Зелёная Арктика» Евгений Рожковский, сообщает сегодня, 10 октября, пресс-служба окружного правительства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Разбросанный по острову металлолом

«В ходе экологического сезона этого года на Ямале в рамках федерального проекта «Чистая Арктика» состоялось 13 мероприятий. Это акции, экспедиции, субботники, конкурсы и многое другое. Участие в них приняли более 34 тысяч эковолонтеров и неравнодушных жителей. За четыре месяца в округе очищено порядка 208 гектаров, собрано более 10 тысяч тонн металла, железобетона и дерева, высажено 18 тысяч деревьев», — отметил Рожковский.

На круглом столе организации и органы исполнительной власти регионов Арктической зоны России представили свои достижения по итогам реализации федерального экологического проекта.

Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с участниками Всероссийского молодёжного форума «Экосистема. Заповедный край», где он пообещал доработать правовую и нормативную базу для проведения уборки на территории Арктики.

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Как сообщалоИА REGNUM, в Совете Федерации обсудили предложения регионов Арктической зоны России по упрощению законодательного порядка в сфере ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Арктике. Представителями Ямала были выдвинуты предложения, среди которых установление внесудебного порядка признания свалок отходов пятого класса опасности бесхозяйными, возложение ответственности за ведение реестра таких объектов на департаменты природно-ресурсного регулирования регионов РФ, а также предоставление возможности ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде любым субъектам, в том числе на безвозмездной основе.

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