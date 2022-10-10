Москва, , 14:05 — REGNUM Нацистский режим, установившийся в Киеве, всегда будет угрожать России. Необходим его полноценный демонтаж, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 10 октября в своём телеграм-канале.

Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что уничтожение целей на территории б. УССР — это лишь «первый эпизод», но будут и другие. В нынешней конфигурации территория б. УССР, подконтрольная Киеву с его «нацистским политическим режимом» будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России.

«Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима [в Киеве]», — подчеркнул Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября Минобороны России заявило об уничтожении объектов систем военного управления, связи и энергетики киевского режима.

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