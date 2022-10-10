Москва, , 13:58 — REGNUM В нынешнем своём состоянии киевский неонацистский режим будет постоянно представлять прямую угрозу России. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Er.ru

«И ещё. Выскажу личную позицию. Не могу не упомянуть об этом сейчас. [Киевский режим] в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России», — написал Медведев.

В этой связи, по его словам, помимо защиты жителей России и охраны границ страны «целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима» Киева.