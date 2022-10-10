В Карачаево-Черкесии создадут шесть новых пляжей
Черкесск, 10 октября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии планируется создать шесть новых пляжей. Планы по оборудованию мест пляжного отдыха в поселке Нижний Архыз, на Софийской поляне, у озера Кара-Кель, в ауле Теберда и других населенных пунктах будут реализованы при участии Ростуризма, который оказывает поддержку проектам в сфере туризма в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Пляж
Так, при участии ведомства будут предоставлены гранты предпринимателям на сумму от трех до десяти миллионов рублей на строительство кемпингов, создание модульных мест размещения, пляжей и других объектов туристического сервиса.
«В рамках реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» обустроенные пляжные зоны появятся у водных объектов разных населенных пунктов республики, в том числе в п. Нижний Архыз, а. Нижняя Теберда, у Софийской поляны и у озера Кара-Кель», — говорится в сообщении минтуризма КЧР.