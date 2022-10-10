Черкесск, 10 октября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии планируется создать шесть новых пляжей. Планы по оборудованию мест пляжного отдыха в поселке Нижний Архыз, на Софийской поляне, у озера Кара-Кель, в ауле Теберда и других населенных пунктах будут реализованы при участии Ростуризма, который оказывает поддержку проектам в сфере туризма в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Пляж

Так, при участии ведомства будут предоставлены гранты предпринимателям на сумму от трех до десяти миллионов рублей на строительство кемпингов, создание модульных мест размещения, пляжей и других объектов туристического сервиса.