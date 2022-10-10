Москва, 10 октября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Российские военные за последние сутки проведения спецоперации ликвидировали два хранилище топлива для военной техники киевских боевиков. Об этом сообщили 10 октября в Министерстве обороны России.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

«В районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии было уничтожено шесть пунктов управления ВСУ, а также пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР, Запорожской и Николаевской областях.

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