Москва, 10 октября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею председателя парламента Армении обсудить вопросы региональной безопасности в рамках парламентского формата при участии России, Армении и Азербайджана.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Володин встретился с председателем нацсобрания Армении Аленом Симоняном, обсуждались вопросы укрепления межпарламентского диалога между Государственной думой и парламентом Армении, сообщается на сайте палаты парламента.

Володин отметил необходимость активизировать работу по линии политических фракций и профильных комитетов парламентов.

Особое внимание, по мнению Володина, следует уделить взаимодействию в рамках парламентского измерения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Спикер Госдумы также отметил устойчивое развитие экономических связей между Россией и Арменией, наблюдается положительная динамика в сфере туризма. Так, по его словам, объем товарооборота между Россией и Арменией по итогам января-июля 2022 года составил 2 млрд долларов, что больше аналогичного показателя 2021 года на 47,7%.

Отдельно Володин затронул тему о положении русского языка в Армении.

Симонян со своей стороны выступил с инициативой в рамках парламентского формата при участии России, Армении и Азербайджана обсудить вопросы региональной безопасности. Володин предложение поддержал.

Володин и Симонян договорились встретиться еще раз во вторник, 11 октября, чтобы обсудить итоги работы делегации Национального Собрания Армении в ходе визита в Москву.

Читайте также:Минобороны Азербайджана сообщило о перестрелке на границе с Арменией