Москва, , 13:53 — REGNUM Силы киевского режима пытались перейти в наступление на купянском направлении, все их атаки отразили российские войска. Об этом сообщает 10 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Военные учения ВС России Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что противник предпринял неудачные попытки наступления в направлении населённых пунктов Кисловка и Табаевка Харьковской области и Куземовка ЛНР. В наступление пошли четыре ротных тактических группы.

«Все атаки подразделений ВСУ отражены», — говорится в сообщении.

Киевские боевики потеряли более 40 человек, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники.

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