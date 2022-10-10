Таллин, 10 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Предприятия водоснабжения Эстонии просят у государства экстренной поддержки в виде стабильных цен на электроэнергию. Об этом говорится в публичном обращении Союза предприятий водоснабжения Эстонии к парламенту страны и правительству.

Steve Johnson Водоснабжение

В заявлении отмечается, что в связи с быстрым истощением финансовых ресурсов предприятия водоснабжения остро нуждаются в поддержке со стороны государства в виде установления стабильной цены на электроэнергию для поставщиков важных услуг.

«Большинство жителей Эстонии привыкли к тому, что у них всегда есть доступ к качественной, чистой питьевой воде и услугам канализации», — говорится в обращении. Однако подача безопасной питьевой воды, поддержание трубопроводов и насосов в рабочем состоянии, а также очистка воды — это сложные процессы, требующие большого количества электроэнергии, а также постоянных масштабных инвестиций, отмечают авторы обращения.

Союз просит правительство пойти навстречу водохозяйственным компаниям и предложить максимально быстрое решение, которым будет стабильная цена на электроэнергию как минимум на ближайшие два года.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс потребительских цен в Эстонии в сентябре 2022 года повысился по сравнению с сентябрем 2021 года на 23,7%.

На инфляцию более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, — от общего повышения индекса они составили более 40%. Газ был дороже на 255,2%, твердое топливо — на 118,3%, поступившее в дома электричество — на 105,5% и теплоэнергия (отопление) – на 62,9%.