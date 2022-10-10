Брюссель, , 13:52 — REGNUM К числу тех, кто отреагировал на удары, нанесенные российской армией по инфраструктуре на подконтрольной Киеву территории, присоединился премьер-министр Бельгии Александер де Кро, который назвал обстрел гражданских объектов «предосудительным актом со стороны России», как передает агентство Reuters.

Александер де Кро, премьер- министр Бельгии. (сс) Scottish Government

Комментируя события в соцсети, он осудил их как «неприемлемую эскалацию», а также добавил, что это лишь укрепит решимость Бельгии поддерживать киевский режим.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с осуждением ракетных ударов по территории б. УССР также выступил британский министр иностранных дел.

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