Казань, , 13:52 — REGNUM В Татарии возбуждено первое уголовное дело по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан. Дело возбуждено следственным управлением СКР по республике.

Суд Pixabay.com

Фигурант дела — 39-летний неработающий житель Набережных Челнов, весной в его отношении был составлен протокол об административном правонарушении также за дискредитацию российской армии. Мужчина был признан виновным по решению суда, сообщает «Бизнес-онлайн» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Позднее он опубликовал пост с дискредитирующей ВС РФ информацией в социальных сетях. По данным издания, в мае фигурант вылетел в Дубай. Сейчас мужчина объявлен в федеральный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководителя фракции «Яблоко» Александра Шишлова по делу о дискредитации Вооруженных Сил РФ.

Читайте также: В Петербурге оштрафовали депутата Заксобрания по делу о дискредитации ВС РФ