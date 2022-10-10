Тбилиси, 10 октября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Национальный банк Грузии ввёл ограничение на финансовые операции с российскими рублями. Об этом 9 октября сообщил изданию Commersant. ge глава Нацбанка Коба Гвенетадзе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Теперь невозможно перевести рубли выше эквивалента $2000, что значительно снижает вероятность того, что удастся обналичить, потом вывести, обменять и т.д. Соответственно, меры приняты и в этом отношении», — заявил Гвенетадзе.

Он отметил, что в последнее время приток рублей в Грузию вырос. Нацбанк принял меры, чтобы не произошло быстрого оттока валюты.

Напомним, после начала спецоперации по денацификации территории б. УССР в Грузии вырос поток граждан, приезжающих из России, после чего в разы выросли объёмы денежных переводов из РФ. Ряд экспертов предположили, что российские граждане в Грузии нашли способ получать доход на разнице курса доллара США в странах.