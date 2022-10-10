Нанайский район, , 13:49 — REGNUM В Нанайском районе вынесен приговор в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью и покушении на совершение действий сексуального характера, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

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Следствием и в суде установлено, что в июле 2021 года житель посёлка Джонка пришёл в гости к своему знакомому, они начали выпивали. Супруга хозяина дома попросила гостя уйти, однако тот нанес ей несколько ударов.

Муж попытался пресечь насилие, но фигурант его избил, после чего нанес жертве не менее 54 ударов ножом. Мужчина скончался. Убийство произошло на глазах несовершеннолетнего сына пострадавших. Кроме того, мужчина попытался совершить преступление полового характера в отношении вошедшей в дом знакомой семьи, которая оказала активное сопротивление.

Подсудимый признан виновным, его приговорили к 23 годам заключения с отбыванием первых 10 лет наказания в тюрьме, далее — с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудницы детского батутного центра в городе Всеволожск (Ленинградская область), совершенном на глазах у ее несовершеннолетнего сына.