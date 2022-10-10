Киев, , 13:51 — REGNUM Перебои в работе мобильной связи наблюдаются на территории многих областей и городов бывшей УССР. Об этом 10 октября сообщает Госспецсвязь киевского режима.

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В частности, речь идёт о перебоях в Хмельницкой, Львовской, Полтавкой областях, а также в Харькове и Житомире.

Напомним, утром 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры на территории б. УССР, находящейся под контролем киевского нацистского режима.

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