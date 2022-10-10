Москва, 10 октября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Сосредоточенным огнем ракетных войск и артиллерии ВС России все попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородка в ЛНР были сорваны, сообщили 10 октября в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородка Луганской народной республики. Сосредоточенным огнем ракетных войск и артиллерии все попытки ВСУ навести переправы через реку были сорваны», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили в ЛНР до 50 боевиков ВСУ, два танка, три долговременые огневые точки и пять бронетранспортеров.

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