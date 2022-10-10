Москва, 10 октября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Киевские боевики лишились ещё пяти складов боеприпасов. Они были уничтожены российскими военными в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщили 10 октября в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России

«Уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что объекты были поражены в районах населённых пунктов Северск, Авдеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Запорожской области, Березнеговатое Николаевской области.

Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено шесть пунктов управления ВСУ.

«Поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Бахмутское, Артемовск и Угледар Донецкой Народной Республики, Павловка Запорожской области и Благодаровка Николаевской области, а также 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143 районах», — добавили в Минобороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 9 октября, в районе Березнеговатое Николаевской области высокоточным ударом Воздушно-космических сил (ВКС) РФ был уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады киевских нацистов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня «HIMARS», а также «Ураган».