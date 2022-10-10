Манагуа , , 13:48 — REGNUM Органы Национальной системы предупреждения, предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий Никарагуа объявили «красный» уровень тревоги (последний из трех) по всей стране в связи с дождями, вызванными тропическим штормом «Джулия». Об этом пишет Prensa Latina.

Шторм Godunderstands.americanbible.org

Отмечается, что проливные дожди, связанные с метеорологическим явлением, затронули всю территорию Никарагуа, в нескольких местах количество выпавших осадков превысило 100 миллиметров.

В документе, выпущенном ведомством, подчёркивается необходимость принятия чрезвычайных мер и механизмов для защиты населения во время и после прохождения тропического шторма «Джулия» по территории страны.