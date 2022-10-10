Полевской, Свердловская область, 10 октября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Компания «Сен Гобен» в Полевском Свердловской области планирует нарастить мощности по производству сухих строительных смесей и начать выпуск новой продукции. Об этом сообщили журналистам в региональном министерстве инвестиций и развития.

Gubernator96.ru Предприятие «Сен Гобен» в Полевском Свердловской области

В среднесрочной перспективе инвестиции оцениваются в 70 миллионов рублей. Планы развития предприятия его руководство обсудило с исполняющим обязанности заместителя губернатора Свердловской области Дмитрием Иониным.

«Губернатором Свердловской области поставлена задача по обеспечению промышленной независимости. Сегодня для нашего строительного комплекса нужны сухие смеси в больших количествах. И это должны быть наши, местные, локализованные строительные смеси. Предприятие «Сен Гобен» эту задачу выполняет, а также реализует инвестиционные программы по расширению производства. Мы готовы помогать. Рассматривается вопрос о присвоении статуса регионального или приоритетного инвестиционного проекта, что поможет с точки зрения дополнительных налоговых льгот и преференций», — сказал Дмитрий Ионин.

Saint-gobain.ru Продукция предприятия «Сен Гобен»

Уровень локализации производства сухих смесей на заводе «Сен-Гобен» в Полевском составляет более 90%. Кроме того, компания производит штукатурки, системы наружного утепления фасадов, клеи, гидроизоляционные материалы и грунтовочные составы, в том числе сухие финишные смеси на основе белого мрамора.

«Наша компания имеет иностранные корни, но сейчас мы полностью локализованы — информационно и финансово. Мы стремимся к максимальной эффективности бизнеса без какой-то поддержки со стороны. Если раньше мы много везли продукции из Европы, Англии, в настоящее время уже произошло имопортозамещение на российских и частично азиатских поставщиков. Мы продолжаем производить продукцию с такими же свойствами, с таким же качеством, но закупаем компоненты в тех странах, где можем купить их, не опасаясь санкций», — сказал директор ООО «Сен Гобен» Алексей Хмелев.

Gubernator96.ru Предприятие «Сен Гобен» в Полевском Свердловской области

Добавим, также компания «Сен-Гобен» делает акцент на экологической составляющей своего производства. Так, один из ближайших инвестпроектов направлен на снижение эмиссии СО2 при производстве продукции.