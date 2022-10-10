Красноярск, , 13:45 — REGNUM Железнодорожный районный суд Красноярска продлил срок содержания под стражей бывшему депутату Госдумы, заместителю председателя Законодательного собрания Красноярского края Сергею Натарову (ЛДПР). Об этом ИА REGNUM сообщили 10 октября в объединённой пресс-службе судов Красноярского края.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В пресс-службе напомнили, что Натаров обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Срок содержания под стражей продлён до 20 декабря 2022 года включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании вице-спикера краевого парламента Сергея Натарова стало известно 22 декабря 2021 года. По имеющейся информации, ему было предъявлено обвинение по восьми эпизодам статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Напомним, в сентябре 2016 года Сергей Натаров был избран депутатом Госдумы VII созыва от Красноярского края (ЛДПР). В сентябре 2021 года избран депутатом Законодательного собрания Красноярского края.

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