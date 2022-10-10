Бокситогорск, Ленинградская область, 10 октября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Ленинградской области задержали рецидивиста, который зарезал молодую учительницу коррекционной школы-интерната, сбросил её тело в канаву и сжег свой автомобиль, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщили 10 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

С заявлением о пропаже 24-летней девушки в полицию Бокситогорского района в ночь на 8 октября обратилась ее 53-летняя мать. По словам женщины, дочь ушла из дома и не вернулась. 9 октября сотрудники опергруппы задержали безработного, ранее неоднократно судимого, в том числе за убийство, 50-летнего мужчину.

Как выяснилось, вечером 7 октября на 369 км автодороги «Новая Ладога — Вологда» в автомобиле LADA Kalina между ним и девушкой произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил учительницу ножом. Ранение стало смертельным. Пытаясь скрыть преступление, злоумышленник достал из салона автомобиля тело погибшей и бросил в придорожную канаву, после чего у дома 4 по Центральному переулку в деревне Подборовье поджёг автомобиль.

В свою очередь в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Как стало известно ИА REGNUM, погибшая была знакома с убийцей, поскольку он был сожителем её матери.