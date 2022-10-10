Пекин, , 13:42 — REGNUM Китайские исследователи представили синхронизированный мультимодальный набор данных нейровизуализации, охватывающий почти 10 000 китайских слов, для изучения языковой обработки мозга, сообщает Китайская академия наук, передает 10 октября агентство Синьхуа.

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В наборе данных были отсортированы и обработаны данные функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) и магнитоэнцефалографии (МЭГ) тех же 12 здоровых добровольцев, в то время как добровольцы слушали шесть часов натуралистических историй, а также данные структурной, диффузионной МРТ высокого разрешения и ФМРТ в состоянии покоя для каждого участника, говорится в недавном опубликованном исследовании в журнале Scientific Data.

Исследователи из Института автоматизации CAS также предоставили подробные лингвистические аннотации к стимулам, включая частоты слов, синтаксические древовидные структуры, выровненные по времени символы и слова, а также различные типы вложений слов и символов.

Такие синхронизированные данные отдельно собираются одной и той же группой участников, сначала слушающих материалы истории в ФМРТ, а затем в МЭГ, которые хорошо подходят для изучения динамической обработки понимания языка, говорится в исследовательской статье. Кроме того, набор данных, включающий большой словарный запас из историй на различные темы, может служить ориентиром для мозга для оценки и улучшения вычислительных языковых моделей.

Когда мозг обрабатывает речь, ему необходимо мобилизовать нейроны в нескольких областях мозга для совместной работы в режиме реального времени. Построение данных нейровизуализации с высоким пространственным и временным разрешением может помочь нам лучше понять области мозга и имеет решающее значение для изучения механизма обработки речи в мозге.